На Средний Урал придут заморозки до -2

Столбики термометров опустятся до -2°С. Фото: Владимир Мартьянов.

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение в связи с надвигающимися заморозками. Столбики термометров опустятся до -2°С.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни на Среднем Урале ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы: 3 сентября температура опустится до -1°С, а 4 сентября до -2°С градусов.

С аналогичным предупреждением выступили дорожные службы. По данным Уралуправтодора, помимо заморозка в Свердловской области, ухудшение погодных условий в ближайшие дни ожидается в соседней Тюменской области, на юге которой 2 сентября, с сохранением на первую половину ночи 3 сентября, ожидаются очень сильный ветер с порывами до 26 метров в секунду, сильный дождь, а также гроза с градом.

Водителей призвали быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим в соответствии с погодными условиями.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», 2 сентября на Среднем Урале действует предупреждение о грозах и ветре до 20 м/с.

Добавим, что согласно прогнозам синоптиков, с началом осени в Свердловскую область и Екатеринбург придёт похолодание. Вторая половина первой сентябрьской недели будет холоднее на 6-8 градусов.