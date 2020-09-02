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Общество / Природа
2 сентября 2020, 15:58

Гора Куштау в Башкортостане признана памятником природы республиканского значения

Гора Куштау

Фото: сайт главы Республики Башкортостан

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подписал постановление о создании особо охраняемой природной территории республиканского значения в Ишимбайском и Стерлитамакском районах. Утверждены границы и режим охраны территории памятника природы.

Согласно документу, для сохранения редких видов растений, животных и природных ландшафтов шихан Куштау объявлен памятником природы регионального значения "Гора Куштау". В границах памятника и охранной зоны запрещается любая деятельность, влекущая нарушения его сохранности. Администрации Ишимбайского и Стерлитамакского районов должны будут разрабатывать схемы землеустройства и районной планировки с учётом режима особо охраняемой природной территории.

Напомним, что в начале августа вокруг горы произошёл конфликт. Башкирская содовая компания, которая является производителем 85% пищевой соды в России, заявила об истощении ресурсов на разрабатываемом месторождении к 2022 году. Власти Башкирии заявили, что источником сырья станет шихан Куштау. Решение привело к массовым протестам экологических активистов, которые столкнулись с силовиками.

В поддержку активистов выступил российский Фёдор Конюхов и заявил о намерении взойти на древний коралловый риф, гору Куштау. "Сегодня XXI век, в другом регионе нашей страны идёт борьба за сохранение горы Куштау. "Башкирская содовая компания" планирует извлекать породу шихана для производства соды. Эту соду мы съедим, используем и забудем, а красивой горы, природного явления возрастом 230 млн лет не будет, как не стало множества других произведений, созданных Природой", - писал в Instagram Фёдор Конюхов.

26 августа в ходе совещания с правительством Президент РФ Владимир Путин поручил разобраться в конфликте между БСК и защитниками горы, а также провести проверку законности передачи госимущества.

Накануне акции БСК были арестованы Арбитражным судом Башкирии.

Фото: постановление правительства Республика Башкортостан
Фото: постановление правительства Республики Башкортостан
Областная газета Свердловской области

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