Поваленные деревья и перевёрнутые остановки: наблюдаем за последствиями непогоды в Екатеринбурге

Лесопарки и аллеи уральской столицы оказались завалены листьями и большими ветками, а по улицам разлетелся мусор. Фото: Павел Ворожцов.

Тёплый и солнечный вторник сменился пасмурной и очень ветреной средой. Накануне спасатели предупреждали жителей Свердловской области о грозах, дождях и порывах ветра до 20 м/c, а сегодня екатеринбуржцы столкнулись с неприятными последствиями ненастной погоды.

Лесопарки и аллеи уральской столицы оказались завалены листьями и большими ветками, а по улицам разлетелся мусор.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Где-то на земле лежат целые деревья, преграждающие дорогу пешеходам.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

То же самое можно увидеть и во дворах жилых домов в центре Екатеринбурга.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Несмотря на предупреждение ГУ МЧС по Свердловской области, согласно которому в ветреную погоду необходимо отказаться от любых работ на крышах зданий и на высотных конструкциях, снос дома возле Свердловской государственной филармонии продолжается в штатном режиме.

Фото: Павел Ворожцов

Очевидцы сообщали, что возле здания, где ранее располагался кинотеатр "Салют", из-за ветра упал металлический забор, однако его оперативно поставили на место.

Фото: Павел Ворожцов

Одна из читательниц "Областной газеты" прислала фотографии поваленной ветром автобусной остановки в районе улицы Суходольская.

Фото: читательница "Облгазеты" Светлана Головлёва

Фото: читательница "Облгазеты" Светлана Головлёва

О возникновении ЧП необходимо сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб "112".

Напомним, вчера "Облгазета" рассказывала и показывала, как жители Екатеринбурга проводят первый осенний день.

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