В екатеринбургском приюте для животных пройдёт День открытых дверей. Фото: Александр Исаков.

Жителей Екатеринбурга пригласили посетить приют для животных, расположенный на территории ЕМУП "Спецавтобаза" (улица Посадская, 3). Все желающие смогут пообщаться и погулять с питомцами, и возможно, подарить кому-то из них новую семью.

Известно, что мероприятие состоится в ближайшую субботу, 5 сентября. Гостей ждут с 13:00 до 16:00. В программе – знакомство с животными, экскурсия по территории приюта, а также выгул четвероногих.

Отмечается, что особенно в этот день ждут екатеринбуржцев, готовых забрать четвероногого друга с собой. Если у вас нет такой возможности, но есть желание помочь животным, можно принести с собой сухие и влажные корма, лекарства, шприцы и системы для капельниц, миски, крупы (рис и греча), ошейники и поводки.

На сегодняшний день в хозяине нуждаются более 70 социализированных собак и щенков, стерилизованных и обработанных от паразитов, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото: Александр Исаков

Важно! В целях профилактики COVID-19 посетители должны находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. При входе необходимо обработать руки антисептиком.

Добавим, посетить приют также можно со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).

Напомним, как ранее сообщала "Областная газета", в 2020 году на отлов животных без владельцев в Екатеринбурге выделят 31 млн 920 тыс. руб. Их будут доставлять в приют, где они будут содержаться 21 день.

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