Косолапый молодняк после ухода от матери тянется к людям

В Висимском заповеднике к дереву, возле которого любит танцевать медведь Ферапонт, приходят этим летом и молодые медведи. Фото: Висимский заповедник

Как только ограничения в связи с пандемией ослабли, люди отправились в ближние леса за ягодами-грибами, да и просто подышать свежим воздухом. И тут сюрприз – на привычном месте прогулок обосновался медведь. Более того – молодые мишки сами стали заглядывать к людям. На днях такой незваный гость был замечен в садах под Первоуральском, а в августе медведей видели в Серове, Тавде, Северном посёлке Нижнего Тагила и Басьяновском под Верхней Салдой. «Облгазета» узнала, почему косолапые перестали бояться человека.

Летом мамы-медведицы отпускают в самостоятельную жизнь «подростков» двух-трёх лет. Молодые животные ищут свободные кормовые площадки. У каждого зверя индивидуальная территория обитания – у самцов она больше, у самок скромнее.

– Наши леса хорошо освоены, и медведю трудно стать полноправным владельцем территории. Если ближайшие участки уже заняты, животное начинает путешествовать и может не раз встретиться с человеком, – поясняет заместитель директора Висимского биосферного заповедника Александра Хлопотова. – В силу молодого возраста эти медведи крайне любопытны и бесстрашны. Они не боятся переходить дороги, приближаться к жилью.

Так, недавно многодетная мама-медведица с тремя малышами безмятежно гуляла возле шахты Ново-Кальинской под Североуральском, а в Серове управление гражданской защиты на своём сайте разместило объявление: «21.08.2020 около 22:00 в районе аквапарка «Пляж» по ул. Победы, 8 был замечен крупный медведь. Сотрудники полиции патрулируют район. Будьте осторожнее!!!»

При встречах с людьми агрессивности медведи не проявляли, некоторые даже участвовали в видеосессиях. Сторож минералогического музея в Мурзинке Николай Думкин трижды за свою жизнь встречался с медведем «глаза в глаза». Он твёрдо уверен, что летом зверь на человека не нападает.

– Я недавно видел, как молодой медведь – таких охотники называют «муравейниками» – пил и купался в реке Амбарке, – рассказывает Николай Николаевич, – нынче их вокруг села стало много. Возможно, увеличилась кормовая база. Много лет поля вокруг стояли непаханными, а сейчас фермеры выращивают овёс, ячмень, рапс.

– Мы одно поле с медведем делим. Он дожидается, когда комбайн уходит, и сам за жатву овса берётся, – продолжает тему фермер из села Фирсово Режевского ГО Пётр Худяков.

Есть вариант и похуже – лёгкая добыча возле человеческого жилья. И вот уже хозяин леса копается в помойках, наведывается на огороды. В Тавде косолапый глупыш этим летом повадился ходить на кладбище: собирал с могил конфеты и печенье. Пока недоросль лакомился, посетители в страхе убегали с погоста. Поскольку была реальная угроза жизни людей, принято решение об отстреле животного.

– Уважаемые тавдинцы! Медведь, который каждый день приходил на кладбище в районе спецпосёлка, устранён. Теперь кладбище можно посещать, не опасаясь за свою жизнь, – проинформировал жителей глава округа Виктор Лачимов.

Популяция медведей в Свердловской области растёт с каждым годом, сейчас она составляет 4382 зверя. В этом году охотники получили возможность добыть 482 бурых медведя. Однако «муравейники» их привлекают мало – каждому хочется трофей покрупнее.

Кстати Любопытство и любовь к приключениям – у медведей в крови. Они ходят смотреть на автомобили и поезда. Могут часами наблюдать за работающей техникой. Запахи некоторых специй, например, чёрного перца, а также бензина действуют на медведя, как валерьянка на кошку.

В Нижнем Тагиле недавно установили фигуры трёх медведей, а на окраинах города замечены их прототипы. Фото: Галина Соколова

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