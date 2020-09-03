В Екатеринбурге сильный ветер повредил 11 автомобилей

В Екатеринбурге за время непогоды повреждено 11 автомобилей. Фото: Галина Соловьёва.

Накануне на Свердловскую область обрушилась непогода. Ветер с порывами до 20 м/с бушевал в Невьянском ГО и городском округе Богданович, а также в Екатеринбурге.

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, в уральской столице ветром было повалено 25 деревьев. Кроме того, за время непогоды были повреждены 11 автомобилей и опрокинуты две автобусные остановки.

Также спасатели сообщают о пострадавшей. Женщина, на которую упал столб связи, была госпитализирована в медучреждение.

Отмечается, что и в других свердловских муниципалитетах накануне произошли ЧС. Так, в посёлке Калиново Невьянского городского округа произошло отключение электроэнергии.

В сёлах Байны и Коменки городского округа Богданович также фиксировалось частичное отключение коммунального блага. На указанных территориях аварийно-восстановительные бригады уже провели все необходимые работы.

Стоит добавить, что обильные осадки отмечались в Карпинском городском округе и Таборинском муниципальном районе.

"На сегодня неблагоприятных погодных явлений не прогнозируется", – сообщили в министерстве.

Читайте также:

Поваленные деревья и перевёрнутые остановки: наблюдаем за последствиями непогоды в Екатеринбурге