Прокуратура Свердловской области начала проверку по сообщениям о загрязнении Чусовой

Как сообщают некоторые издания, Чусовая окрасилась в коричневый цвет из-за золотодобычи на реке Шишим. Фото: Галина Соловьёва.

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку после информации, опубликованной в региональных СМИ, о загрязнении реки Чусовой. Как сообщают некоторые издания, Чусовая окрасилась в коричневый цвет из-за золотодобычи на реке Шишим.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, к проведению проверки привлечены специалисты Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и регионального минприроды. Эксперты отберут пробы воды, проведут исследование для установки причин загрязнения реки и размера ущерба, который был нанесён окружающей среде.

По итогам проверок в случае выявления оснований прокуратура примет соответствующие меры прокурорского реагирования.

Ранее свердловские СМИ сообщали со ссылкой на краеведа Елену Уральцеву, что популярная у туристов река Чусовая окрасилась в "кофейный" цвет. По её словам, загрязнение было вызвано работами по добыче золота на реке Шишим, которая впадает в Чусовую.