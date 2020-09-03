Темы дня

Общество / Природа
3 сентября 2020, 16:55

Прокуратура Свердловской области начала проверку по сообщениям о загрязнении Чусовой

Река Чусовая

Как сообщают некоторые издания, Чусовая окрасилась в коричневый цвет из-за золотодобычи на реке Шишим. Фото: Галина Соловьёва.

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку после информации, опубликованной в региональных СМИ, о загрязнении реки Чусовой. Как сообщают некоторые издания, Чусовая окрасилась в коричневый цвет из-за золотодобычи на реке Шишим.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, к проведению проверки привлечены специалисты Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и регионального минприроды. Эксперты отберут пробы воды, проведут исследование для установки причин загрязнения реки и размера ущерба, который был нанесён окружающей среде.

По итогам проверок в случае выявления оснований прокуратура примет соответствующие меры прокурорского реагирования.

Ранее свердловские СМИ сообщали со ссылкой на краеведа Елену Уральцеву, что популярная у туристов река Чусовая окрасилась в "кофейный" цвет. По её словам, загрязнение было вызвано работами по добыче золота на реке Шишим, которая впадает в Чусовую.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
03.09.2020, 17:54 / Общество
В Екатеринбурге почтили память жертв терактов
03.09.2020, 17:28 / Общество
Обозреватель «Областной газеты» стал финалистом Всероссийского конкурса «Семья и будущее России-2020»
03.09.2020, 16:55 / Общество
Прокуратура Свердловской области начала проверку по сообщениям о загрязнении Чусовой
03.09.2020, 16:46 / Культура
В Екатеринбурге отменили концерт Стинга
03.09.2020, 16:39 / Общество
В многоквартирных домах Первоуральска заменят 61 лифт