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4 сентября 2020, 11:44

Первые осенние выходные на Урале пройдут без заморозков

Лес осенью

В ближайшие две ночи столбики термометров будут опускаьтся до +3...+8. Фото: Галина Соловьёва

К концу недели на Среднем Урале станет теплее. Температура воздуха поднимется до +20, заморозков в ближайшие две ночи не предвидится.

Напомним, что первое осеннее похолодание пришло в Свердловскую область и Екатеринбург 2 сентября. В ночь на 3 и на 4 сентября местами были заморозки до -2.

По данным Уральского гирометцентра, сегодня воздух в регионе прогреется лишь до +11...+16. Ветер северо-западный до 3-8 м/с. В ближайшие две ночи столбики термометров будут опускаьтся до +3...+8.

В субботу, 5 сентября, ожидается до +13...+18. В воскресенье потеплеет до +15...+18. Будет облачно без осадков.

Публикуем подробный прогноз погоды в свердловской области и Екатеринбурге на предстоящие выходные:

Фото: данные Уральского гидрометцентра

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