Холода пришли, а грибники так и не вернулись: статистика по пропавшим в лесах Свердловской области

В лесах Свердловской области ищут четырёх грибников. Фото: Станислав Мищенко.

В Свердловскую область пришло похолодание. Две ночи подряд даже отмечались заморозки в воздухе и на поверхности почвы – столбики термометров опускались до -2°С. Долго находиться на улице сложно. Однако двое свердловчан вынуждены быть на открытом воздухе продолжительный срок. Речь идёт о грибниках.

О том, как продвигаются поиски потерявшихся любителях леса "Областная газета" узнала в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Как рассказали изданию, с начала сезона сбора ягод и грибов спасателям поступило уже 60 тревожных сообщений. На сегодняшний день 56 свердловчанина найдены живыми. Ещё двое были обнаружены без признаков жизни.

На территории региона продолжаются поиски двух без вести пропавших грибников – это жители Нижнего Тагила и Волчанска. Во всех случаях людей ищут по несколько дней. Преимущественно пропадают пожилые граждане.

Кого сейчас ищут в лесах: в Нижнем Тагиле 24 августа ушёл в лес и не вернулся мужчина 1950 года рождения;

в Волчанске с 1 сентября ищут 49-летнего мужчину.

В пресс-службе министерства уточнили, что в лес ходят и женщины, но судя по статистике, чаще всего теряются мужчины. В основном это грибники от 60 лет и старше.

ГУ МВД по Свердловской области ранее сообщило о том, что в Верхнепышминском районе в результате поисковой операции нашли заблудившегося грибника. Свердловчанин 1955 года рождения плутал в лесу почти сутки (с утра 2 сентября). "Состояние мужчины удовлетворительное, от волнения у него поднялось артериальное давление", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Областная газета" рассказывала о том, что необходимо взять с собой в лес и как быть, если заблудился.

Собираясь в лес, необходимо взять с собой:

сотовый телефон;

нож, спички, компас, часы;

лекарства;

карту местности;

воду и запас еды.

Также важно:

предупредить родственников, товарищей, спасателей МЧС;

оставлять по дороге "зарубки" (привязанный к кусту кусок ткани может помочь вам, и тем, кто вас ищет);

надеть непромокаемые вещи ярких цветов.

Если вы заблудились:

остановитесь, не паникуйте;

вспомните приметы пройденного пути;

прислушайтесь: шум поезда, гудки автомобилей и другие звуки помогут сориентироваться;

к жилью может вывести лесная дорога, утоптанная тропинка или просека;

звонить по номеру "112".

Добавим, накануне поздно вечером в Каменском ГО на 93-м километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган был сбит грибник. Мужчина 60 лет находился на не освещаемом участке дороги и был одет в тёмную одежду. Информации о пропавшем на данной территории нигде не публиковалась.