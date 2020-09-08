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Общество / Природа
8 сентября 2020, 14:24

На Среднем Урале до 10 сентября сохранится высокая пожарная опасность

Лесной пожар

На Среднем Урале до 10 сентября сохраняется высокая пожарная опасность. Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин камень".

В Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность. В ближайшие три дня воздух на Среднем Урале прогреется до +25°.

Согласно данным Уральского гидрометцентра, высокая пожарная опасность будет сохраняться на юге Свердловской области в период с 8 по 10 сентября (4 класс горимости леса по региональной шкале). Также высокая пожарная опасность сохраняется в большинстве районов Челябинской области, Курганской области и на юге Пермского края.

Отметим, что в среду, 9 сентября, в Свердловской области ожидается потепление до +20...+25° днём, но кпятнице, 11 сентября, температура воздуха вновь снизится до +17...+22°. То же самое касается и Екатеринбурга: в среду в столице Урала столбики термометров будут показывать +23...+25°, в четверг и пятницу - +18...+20°. Все три дня ожидается небольшой дождь.

Напомним, ранее уральские синоптики продлили предупреждение о смоге в Нижнем Тагиле до 9 сентября.

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Областная газета Свердловской области

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