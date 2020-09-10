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10 сентября 2020, 07:54

В Свердловской области похолодает к выходным

Девушка с зонтиком осенью

Ещё в ближайшие два дня воздух на Среднем Урале прогреется до +18...+23. Фото: Галина Соловьёва

В предстоящие выходные похолодает до +10...+15. Уже на следующей неделе в Екатеринбурге и Свердловской области наступит по-настоящему осенняя погода, температура упадет ещё на 3-5 градусов.

В регион вернутся дожди и прывистый ветер. В выходные воздух будет остывать по ночам до +5...+10.

"Первая неделя осени выдалась погожей. Антициклон, пришедший на Урал со Скандинавии в первые дни сентября, прогревается под уральским солнцем, но, к сожалению, начинает понемногу отодвигаться на восток в сторону Новосибирска. Во второй половине текущей недели наш регион начнут беспокоить атмосферные фронты, подбирающиеся к Уралу с запада. Наплывут облака, станет немного прохладнее. Пройдут кратковременные дожди, более заметные в северных территориях Среднего Урала. На следующей неделе дожди зачастят, будет пасмурно и ветрено", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Добавим, что ещё в ближайшие два дня воздух на Среднем Урале прогреется до +18...+23. В ночь на 11 сентября уже ожидается до +6...+11. Переменная облачность сменится облачностью с просянениями, местаим пройдут кратковременные дожди. Ветер сначала будет южный, а затем западный, юго-западный. Возможны порывы до +15...+17 м/с.

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