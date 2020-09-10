Единственное хозяйство на Среднем Урале выращивает горчицу и поставляет в Германию

Илья Коковин: «Осталось убрать 170 гектаров горчицы». Фото: Алексей Кунилов

Мало кто знает, но среди экспортируемого из Свердловской области сырья есть и вовсе необычное – зерно горчицы. Его с удовольствием приобретают в Евросоюзе для приготовления соусов и приправ. А производят горчицу на зерно всего в одном хозяйстве региона – в ООО «Старт» Каменского городского округа.

Экспортный товар

Попав на горчичное поле в период уборки, даже не подумаешь, что под ногами – экспортный товар. Невзрачная пожухлая трава шуршит, сминаемая подошвами, ничем не выдавая своей пользы. И только высвободив из валка несколько стеблей, замечаешь, сколько на них маленьких почерневших стручков. В них-то и находятся крошечные зёрна горчицы.

Невольно поражаешься: какое же количество этих стручков надо обмолотить, чтобы наполнить крохотным зерном шеститонные бункера работающих на уборке этой культуры комбайнов. А комбайны здесь обычные, ещё вчера они молотили пшеницу, а вот сегодня убирают скошенные загодя валки горчицы.

– У пшеницы ещё держится высокая влажность зерна, поэтому пока погода хорошая, мы перебросили комбайны на подборку горчицы, – говорит заместитель директора ООО «Старт» по производству Илья Коковин.

ООО «Старт» – один из крупных производителей зерновых в Каменском городском округе. Пшеницу и ячмень хозяйство выращивает на продажу, но цены на эти культуры сильно колеблются год от года в зависимости от урожая. Чтобы нивелировать потери от их снижения, здесь стали возделывать и другие культуры. Так в севообороте хозяйства появились рапс, лён, а три года назад и горчица.

В 2018 году цены на зерно горчицы взлетели до небес, килограмм горчичных семян можно было реализовать за 60 рублей, это и стало толчком к тому, чтобы заняться такой необычной для Среднего Урала культурой (для сравнения – цена 1 кг пшеницы – 13 рублей). Благо появились сорта, позволяющие возделывать горчицу в столь северном и в общем-то неблагоприятном для неё климате.

– Изначально мы взялись выращивать эту культуру на семена, планировали продавать их в Южный федеральный округ, где горчицу широко используют для посевов на сидеральных парах. Но параллельно стали реализовать и как пищевое сырьё: на Украину, в Польшу, сейчас есть контракты на поставку в Германию, – рассказывает Илья Коковин.

Европейским покупателям уральская горчица приглянулась тем, что не содержит никаких вредных химических элементов. Такие сейчас по-модному называют эко-продуктами.

– В Евросоюзе очень строгие стандарты по использованию средств защиты растений, разрешено применять очень небольшое количество пестицидов и гербицидов, а мы их вообще не используем, – поясняет мой собеседник. – Горчица сама по себе стойкая, неприхотливая культура, так что вредные вещества при её выращивании у нас не нужны.

Доходность как у пшеницы

Оказалось, что горчица, в отличие от того же рапса, не страдает от крестоцветной моли, да к тому же и засуху легко переносит. Но всё же поначалу шишек на этой культуре стартовцы набили. Выяснилось, что её нельзя убирать путём прямого комбайнирования – слишком велики потери. Поэтому горчицу сначала стали скашивать и укладывать в валки – так зерно ещё и подсушивается. И только потом, поменяв на комбайнах жатки на подборщики, можно убирать.

В этом году в «Старте» под этой культурой занято 600 гектаров из 1,5 тысячи, на которых был произведён яровой сев. В среднем урожайность горчицы в этом сезоне составляет 3–4 центнера с гектара (высокой считается 13 центнеров с гектара). Но даже при такой небольшой урожайности и с учётом того, что цена на горчичное зерно с 2018 года упала в три раза, возделывать её выгодно. Выгода уже в самих размерах зерна: если оно в 10 раз меньше пшеничного, то во столько же раз ему надо меньше места для хранения. Во столько раз меньше требуется и машин для вывозки с поля.

КСТАТИ В нашем климате может произрастать только один вид горчицы – белая, её ещё называют английской. Она наименее острая. Есть ещё жёлтая и чёрная, их возделывают в условиях более жаркого климата, например, в Индии. Основные производители горчичного зерна – Индия, Канада, Украина, а главный потребитель – Евросоюз и США. Основная часть горчичного зерна идёт на производство соусов. Также эту культуру используют в качестве сидерата, зелёных удобрений.

– С учётом того, что затраты в среднем на гектар на эту культуру невысокие, получается, что доходность с гектара у горчицы примерно такая же, как у пшеницы, плюс она является прекрасным предшественником для зерновых, – говорит Илья Коковин.

Но несмотря на все выгоды, желающих возделывать горчицу в нашей области, кроме «Старта», нет. Многих пугает то, что для реализации придётся самим выходить на зарубежных партнёров. В России крупных покупателей горчицы не наблюдается, хотя наша страна считается значительным её производителем.

Тот же «Старт» поначалу хотел продавать горчицу напрямую екатеринбургскому жиркомбинату, но оказалось, что тот покупает уже готовый горчичный порошок из-за рубежа. Выходит, мы сырьё сами выращиваем, но сначала гоним его в Европу. Там его очищают, доводят до необходимой кондиции, а потом мы у них же покупаем переработанный продукт…

– Продаём зерно по дешёвке, а вся добавленная стоимость идёт нашим западным партнёрам, которым совсем не выгодно, чтобы в России появились собственные переработчики зерна, – сетует Илья Коковин.

Сейчас представители ООО «Старт» ведут со своими зарубежными партнёрами переговоры по объёмам поставок будущего года и, соответственно, от этого будет зависеть масштаб предстоящих весной посевов.

Уборка горчицы совсем не похожа на обмолот зерновых, предшествует ей значительная переналадка комбайнов. Фото: Алексей Кунилов

Это зерно ещё предстоит очистить от примесей семян сорняков. Фото: Алексей Кунилов

По сравнению с пшеницей, для уборки горчицы требуется в 10 раз меньше машин. Фото: Алексей Кунилов

Из этих маленьких стручков комбайны обмолотят зерно. Фото: Алексей Кунилов

Чтобы намолотить бункер горчичного зерна, комбайнам приходится работать в поле почти половину дня. Фото: Алексей Кунилов