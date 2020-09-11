В Свердловской области посадят 305 тысяч деревьев в рамках акции «Сохраним лес»

Осенью в регионе планируется посадить 305 тысяч деревьев. Фото: Павел Ворожцов.

На Среднем Урале стартовала Всероссийская акция «Сохраним лес». Осенью в регионе планируется посадить 305 тысяч деревьев.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, для посадки подготовлено 49 участков общей площадью более 106 гектаров. Они расположены на землях лесного фонда и в населённых пунктах.

По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии Свердловской области - директора департамента лесного хозяйства Олега Сандакова, всего в рамках нацпроекта «Экология» в Свердловской области в этом году будет восстановлено 28100 гектаров леса. Осенняя посадка деревьев станет подспорьем в выполнении этого плана.

«Условия противодействия распространения коронавирсной инфекции накладывают ограничения на проведение акции, но есть надежда, что многие всё-таки смогут принять в ней участие», - отметил Олег Сандаков.

На официальном сайте Всероссийской акции «Сохраним лес» создана карта участков под посадку. Здесь содержится информация о дате и месте проведения мероприятия, а также контакты ответственного за площадку.

Всероссийская осенняя акция «Сохраним лес» продлится в Свердловской области до конца октября. В конце сентября в Мало-Истокском лесном парке Екатеринбурга на площади в пять гектаров будут посажено полторы тысячи крупномерных саженцев лиственницы.

Отмечается, что в общей сложности в рамках «Сохраним лес» в 2020 году в России планируется высадить 40 млн деревьев.