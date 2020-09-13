В начале недели свердловчан ждёт дождливая осенняя погода

Со вторника в столице Урала начнутся дожди и постепенное похолодание. Фото: Галина Соловьева

Синоптики рассказали, какой погоды ждать свердловчанам в начале предстоящей неделе. В ночь на понедельник в горах и низинах температура упадёт до 0 градусов, а Екатеринбург со вторника придёт похолодание.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 14 сентября, на Среднем Урале ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. Температура воздуха ночью составит +5…10 (в горах и низинах до 0). Днём потеплеет до 14…19 (в горах до +11). Ветер южный 4-9 метров в секунду.

Во вторник, 15 сентября, синоптики также обещают облачность с прояснениями и небольшие дожди. Ночью всё также +5…+10, а днём +10…15 градусов. Ветер южный, юго-восточный с переходом на западный 5-10 м/с.

К середине недели в регионе сохранится облачная погода, а вот дожди усилятся. Зато температура воздуха будет всё также держаться в районе +5…10 ночью и 9…14 градусов в дневные часы. Ветер северо-западный, западный 5-10, днём с порывами до 15 метров в секунду.

Что касается уральской столицы, то здесь погода в начале недели будет примерно такой же, как в целом по области. Правда в понедельник в Екатеринбурге существенных осадков не предвидится. Температура воздуха составит 6…8 градусов ночью и 17…19 днём.

Со вторника в столице Урала начнутся дожди и постепенное похолодание. Температура воздуха днём во вторник опустится до 13…15 градусов, а в среду до 10…12. Ветер северо-западный, западный 5-10, днём с порывами до 14 метров в секунду.