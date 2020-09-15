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15 сентября 2020, 14:56

МЧС предупредило свердловчан о ливнях и ветре

Девушка с зонтиком на светофоре

Непогода ожидается завтра. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области 16 сентября ожидаются сильные дожди с порывами ветра до 18 м/с. Уральцев призывают быть осторожными на улице.

В МЧС свердловчанам рекомендуют закрыть окна и двери дома и не допускать применения открытого огня. Владельцев частных домов просят проверить слабо укреплённые конструкции, а также подготовить ливневые канализации и другие дренажные системы к отводу дождевого стока. Автомобилистам советуют пережидать ливень на парковках и обочинах и не парковаться вблизи строящихся зданий, линий электропередачи и деревьев.

"По данным синоптиков, 16 сентября на территории Свердловской области ожидаются сильные дожди с порывами ветра до 18 м/с. В период непогоды по возможности оставайтесь дома", - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Свердловской области.

Добавим, что воздух в среду прогреется до +9...+14. В ближайшие три дня местами пройдут сильные и умеренные ливни, ветер будет меняться с северного на северо-западный и юго-западный. Ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко сообщала, что похолодание и дожди на Средний Урал принесут атмосферные фронты, подбирающиеся с запада.

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