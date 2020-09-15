«Облгазета» составила карту экологически опасных мест в Свердловской области

Модернизация производства в разы улучшает экологическую ситуацию в Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва

В Краснотурьинске одновременно загрязнены воздух, питьевая вода и непитьевые источники воды, почва. Основная причина – это промышленная деятельность человека, а в больших городах на первый план выходит автомобильный транспорт. Всего таких неблагополучных мест в регионе 26. Хорошая новость в том, что чистых мест на Среднем Урале намного больше, чем загрязнённых.

Эксперты поясняют, что пик загрязнения окружающей среды в Свердловской области приходился на середину 1980-х годов прошлого века. Тогда все промышленные предприятия региона работали в полную силу, а очистных сооружений оборудовано на них было не так много.

– После перестройки, когда в регионе резко сократилось промышленное производство, экологическая обстановка на Среднем Урале стала значительно лучше по сравнению с советским временем, – поясняет Николай Калинкин, председатель Свердловского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы», директор Природного парка «Оленьи ручьи». – Затем в производство пришёл частный бизнес, а государство принялось активно регулировать его работу относительно экологической ответственности. И эта работа оказалась довольно успешной. Многое удалось сделать: так, в Первоуральске вокруг Среднеуральского медеплавильного завода (СУМЗа) прежде была экологическая пустыня – на мёртвой земле ничего не росло и никто не жил, была только жёлтая грязь и потоки мутной жидкости. Теперь территория вокруг СУМЗа по направлению к Чусовой и вдоль этой реки превращена в лес, здесь поселились насекомые, млекопитающие…

Николай Калинкин поясняет, что такие же благотворные изменения за последние годы произошли и с территорией вокруг Северского трубного завода (СТЗ) в Полевском:

– На территории СТЗ и поблизости от него ещё лет 10–15 назад нельзя было пройти, не прикрывая нос и рот ладошкой – так сильно был отравлен воздух. А теперь работники завода ходят в белых рубашках, и они остаются чистыми – это всё результат модернизации производства и установки очистных сооружений.

Между тем положение в 13 городах региона остаётся очень напряжённым с точки зрения экологии. А самые опасные из них для проживания человека – это Екатеринбург, Первоуральск, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Красноуральск и Краснотурьинск. В последнем загрязнение коснулось всех сфер: воздуха, почвы, питьевой воды и непитьевых водоёмов.

– В Краснотурьинске старое железорудное добывающее производство, которое значительно изменило природу, – поясняет геолог-эколог Сергей Хребтиков. – Рекультивацией в советское время и в 90-е годы никто толком не занимался, старые отвалы продолжают отравлять воду и почву. А работающее производство делает вредные выбросы в атмосферу. Требуется рекультивация отравленных земель, но для этого нужны большие деньги.

Экологи вспоминают об экологическом фонде, который существовал в регионе в прошлом. На смену ему пришёл нацпроект «Экология» – целевые деньги, направляемые на модернизацию производства.

– В последние 7–8 лет в Свердловской области действует соглашение по снижению вредных выбросов промышленных предприятий, – поясняет кандидат экономических наук, доцент Уральского государственного экономического университета Галина Пахальчак. – Сегодня ухудшения экологической ситуации нет, в некоторых городах даже есть улучшение. Нижнетагильский металлургический комбинат участвует в нацпроекте «Экология» по снижению выбросов в атмосферу. К концу 2024 года, к сроку окончания реализации нацпроекта, регион должен прийти к хорошим показателям по снижению выбросов.

КСТАТИ Экологи сходятся во мнении, что чистой территории в Свердловской области – преимущественно больше. Негативное влияние человека на экологию нивелируется примерно в границах 5–30 километров от населённых пунктов.

Галина Пахальчак отмечает, что в последнее время больше жалоб на работу предприятий ЖКХ, обслуживающих полигоны с бытовыми отходами, и на качество питьевой воды. С этой проблемой согласны и другие эксперты. Если крупные промышленные предприятия вкладываются в защиту экологии от того вреда, который сами и наносят, то с небольшими остаются проблемы. Экологи считают, что контролирующие организации недорабатывают: частники сваливают мусор, отходы производства в местах, совсем не предназначенных для свалок.

– А кто это контролирует? Вывезли в лес КАМАЗами отходы, свалили у озера – свалка отравляет воду, а ядовитые вещества попадают в питьевые водоёмы, – говорит Сергей Хребтиков. – Считаю, сегодня природоохранным органам надо активнее использовать дроны, вести видеосъёмку с воздуха, чтобы останавливать подобные преступления. Проедьте от Верхней Пышмы до Екатеринбурга по объездной со стороны Берёзовского, посмотрите, сколько свалок. К сожалению, это примета нового времени, которую пока плохо учитывают и практически никак с ней не борются.

Отметим, «Облгазета» не раз писала о несанкционированных свалках вокруг Екатеринбурга. Действительно, если деятельность крупных производств государство строго регламентирует, то влияние на экологию мелких практически не замечает.

– Эта проблема есть везде, не только в Екатеринбурге, – говорит член Общественной палаты Свердловской области, председатель общественной организации «Экоправо» Андрей Волегов. – Наиболее заметной она становится в небольших населённых пунктах, но системно её пока никто не решает.

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