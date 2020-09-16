В Свердловской области отравились грибами семь человек

К наиболее опасным грибам, содержащим ядовитые вещества, относятся различные мухоморы и некоторые мелкие виды зонтиков. Фото: Валентин Тетерин

В Свердловской области в этом году отравились грибами семь человек, в том числе один ребёнок. Санитарные врачи дали уральцам рекомендации, как избежать нежелательных последствий при сборе и готовке даров леса.

Санитарные врачи отмечают, что острые отравления грибами протекают намного тяжелее других пищевых отравлений. При этом отравиться можно не только ядовитыми грибами, такими как бледная поганка, мухоморы или ложные опята, но и вполне съедобными - в результате неумелой или неправильной кулинарной обработки. Опасность также представляют условно съедобные грибы, выделяющие при разламывании млечный сок — сморчки, строчки, дождевики или чернильный гриб.

«Единственный верный путь уберечься от отравления - всегда придерживаться правила: никогда не употреблять в пищу неизвестные грибы, прочно усвоить основные признаки ядовитых и несъедобных грибов», - говорится в памятке.

К наиболее опасным грибам, содержащим ядовитые вещества, относятся различные мухоморы и некоторые мелкие виды зонтиков. Неопытные грибники часто принимают бледные поганки - за зелёные сыроежки, зеленушки или серые рядовки, а мухомор белый - за шампиньоны. Первые признаки отравления появляются через 6-24, а иногда даже через 48 часов. Среди симптомов - сильные понос и рвота, обильное мочевыделение, судороги и жажда. Через три дня после отравления наступает облегчение, на смену которому приходят желтуха, а затем больной умирает от нарушения функций печени.

«Самой ядовитой, смертельно опасной для человека, является бледная поганка, от которой ещё не найдено противоядия», - отмечают санитарные врачи.

В Роспотребнадзоре напоминают, что рядом с хорошими грибами часто растут ядовитые, очень похожие на съедобные, которые также могут привести к серьёзным отравлениям. В частности, к таким грибами относятся ложные опята и двойник белого гриба - желчный гриб.

Для избежания отравлений, санитарные врачи рекомендуют собирать только хорошо знакомые виды грибов вдали от дорог, магистралей, вне населённых мест и в экологически чистых районах. Собирать грибы рекомендуется в плетёные корзины - так они дольше будут свежими.

Собранные грибы необходимо подвергнуть кулинарной обработке в день сбора, предварительно рассортировав их по видам. Перед употреблением грибы следует нарезать, промыть и кипятить в течение 10-15 минут. Отвар надо вылить. Использовать его в пищу нельзя, поскольку во время варки в него переходят ядовитые вещества. Отваренные грибы необходимо ещё раз промыть, отжать и только после этого можно приступать к готовке.

Санитарные врачи также напоминают, что из всей группы съедобных грибов только белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный можно использовать для приготовления еды без предварительного отваривания.

В пресс-служба Роспотребнадзора напомнили, что пик острых отравлений грибами в России приходится на конец лета-начало осени. В прошлом году в регионе отравились шесть человек.