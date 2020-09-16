Свердловчан пригласили принять участие во Всемирном дне чистоты. Фото: Алексей Кунилов.

Свердловская область примет участие во Всемирном дне чистоты, 19 сентября. Командные соревнования «Чистые Игры-2020» пройдут в Екатеринбурге, Первоуральске и селе Патруши.

По данным регионального министерства природных ресурсов и экологии, в уральской столице пройдут сразу две игры – в ЦПКиО им. Маяковского (старт в районе ул. Мичурина, 230) и на берегу реки Исеть (старт в районе Чкалова, 1). Очистка данных территорий от мусора пройдёт 19 и 20 сентября соответственно.

Ещё две площадки «Чистых игр» будут действовать 19 сентября в Первоуральске и в селе Патруши. Участие в мероприятии можно принять индивидуально, с семьёй или с друзьями (лица до 14 лет - в сопровождении взрослых или с их письменного разрешения). Необходима регистрация.

Фото: организаторы мероприятия

Координатор игр на Среднем Урале Альбина Ганиева напомнила, что весной «Чистые Игры» были отменены из-за пандемии, а в июне мероприятие проходило в формате одиночных уборок. «В период ослабления ограничений пока массовые мероприятия находятся под запретом, а гулять в парке и заниматься спортом на природе уже разрешено, люди могут убирать мусор во время пробежки или прогулки с собакой, по пути на работу или в магазин», – отмечала она в июне.

Добавим, в ближайшую субботу в рамках «Осеннего кубка чистоты России 2020» соревноваться в очистке зелёных территорий от мусора будут жители 37 населённых пунктов. В прошлом году в мероприятии участвовали 5 746 человек. Они собрали 92 тонны мусора за несколько часов. В этом году ожидается не менее 4 000 человек.

Напомним, в прошлом году «Чистые Игры» также прошли на трёх площадках Свердловской области: в Екатеринбурге, Первоуральске и селе Патруши. Лучшим трудовым молодёжным отрядом региона был признан отряд «Звезда по имени Солнце» из Алапаевска.