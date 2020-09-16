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16 сентября 2020, 21:13

В Екатеринбурге устраняют последствия непогоды

непогода

В Екатеринбурге устраняют последствия непогоды. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге городские службы благоустройства устраняют последствия непогоды. Работа будет продолжаться всю ночь.

По данным пресс-службы мэрии, мобильные бригады занимаются прочисткой ливневой канализации. На данный момент прочищено порядка 60 км дождевой канализации и 1 300 дождеприёмных колодцев.

Фото: Алексей Кунилов

"Всего отремонтировано около 340 дождеприёмных колодцев, закрыто порядка 500 люков взамен украденных", ‒ уточняется в сообщении.

Напомним, как ранее информировала "Областная газета", за предыдущие сутки (днём 15 сентября и ночью 16 сентября) в Екатеринбурге выпало 40% месячной нормы осадков. Сильные дожди также отмечались местами в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. Там выпало от 30 до 100% месячной нормы. Причиной непогоды стал циклон, который сейчас находится в районе Кургана и медленно направляется на северо-восток.

Ожидается, что в ближайшее время осадки ослабеют, но возрастёт вероятность ночных заморозков, особенно 18 сентября. Так, на Среднем Урале в ночь на пятницу похолодает до -2°С. Днём воздух прогреется до +11...+16°С. В субботу, 19 сентября, температура воздуха ночью составит +5...+10°С, а на крайнем севере столбики термометров опустятся до 0°С. Днём потеплеет до +12...+17°С.

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