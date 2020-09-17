Опубликована программа мероприятий к юбилею Екатеринбургского зоопарка

В 10:15 начнётся вручение подарков главным звёздам зверинца. Фото: Галина Соловьёва.

В пятницу, 18 сентября, Екатеринбургский зоопарк отмечает юбилей - 90 лет со дня открытия. В преддверии празднования опубликована программа праздничных мероприятий.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, начало празднования запланировано на 9:40 – сотрудники зоопарка выйдут на площадь перед главным входом в зверинец и исполнят зажигательный танец. В 10:00 гости торжества и директор зоопарка Светлана Прилепина выступят с поздравительными речами, а в 10:15 начнётся вручение подарков главным звёздам зверинца.

10:15 – Белым медведям Умке и Айне подарят ледяной торт;

– Белым медведям Умке и Айне подарят ледяной торт; 10:30 – Слониху Дашу поздравят праздничным тыквенным тортом;

– Слониху Дашу поздравят праздничным тыквенным тортом; 10:45 - Семейство львов получит игрушку-оленя;

- Семейство львов получит игрушку-оленя; 11:00 – Белую тигрицу Хинду порадуют плюшевой игрушкой и системой поддержания тропического климата.

После 14:00 посетители увидят онлайн-трансляции показательных кормлений животных:

14:00 – Тыква для бегемота Евы;

– Тыква для бегемота Евы; 14:30 – Подарок для ягуаров;

– Подарок для ягуаров; 14:50 – Корзинка с сюрпризом для сурикат;

– Корзинка с сюрпризом для сурикат; 15:00 – Набор для сна для лежебоки-Захара;

– Набор для сна для лежебоки-Захара; 15:30 – Полосатый обед для трубкозуба.

В прошлую пятницу, 11 сентября, "Областная газета" сообщала, что Екатеринбургский зоопарк не планирует полностью переезжать на другую площадку. Учреждение ждёт строительство второй очереди.

Добавим также, что в юбилейный год учреждение столкнулось с трудностями, связанными с пандемией коронавируса: в течение нескольких месяцев оно было закрыто. Возобновить работу удалось только 25 июля. В июне зоопарк недополучил 18 млн рублей, в июле — 15 млн. В августе учреждению передали 5,5 млн рублей, которые были сэкономлены от празднования Дня города.