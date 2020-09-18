Рассказываем и показываем, как Екатеринбургский зоопарк отмечает 90-летие

Екатеринбургский зоопарк отмечает 90-летие. Фото: Павел Ворожцов.

Сегодня, 18 сентября, Екатеринбургский зоопарк отмечает 90-летие со дня своего открытия. "Областная газета" побывала на празднике. Рассказываем и показываем, как проходит юбилей.

Празднование 90-летия стартовало с зажигательного танца на площади перед главным входом в зоопарк. Участниками стали сотрудники учреждения.

Фото: Павел Ворожцов

Сотрудников и гостей поздравили директор зоопарка Светлана Прилепина и член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Свердловской области Аркадий Чернецкий. Почётный гость подчеркнул, что в связи с пандемией коронавируса зверинец испытывал трудности. Вместе с тем, он выразил уверенность, что всё наладится. По завершении официальной части Аркадий Чернецкий вместе с директором осмотрел территорию питомца.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

В одиннадцатом часу началось вручение подарков главным звёздам зверинца. Так, белым медведям Умке и Айне подарили ледяной торт. Особенно им понравилась рыбная начинка.

Фото: Павел Ворожцов

Слониху Дашу поздравили тыквенным тортом, а семейство львов и белую тигрицу Хинду - игрушками. Животные явно обрадовались подаркам.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Известно, что после 14:00 посетители увидят онлайн-трансляции показательных кормлений животных:

14:00 – Тыква для бегемота Евы;

– Тыква для бегемота Евы; 14:30 – Подарок для ягуаров;

– Подарок для ягуаров; 14:50 – Корзинка с сюрпризом для сурикат;

– Корзинка с сюрпризом для сурикат; 15:00 – Набор для сна для лежебоки-Захара;

– Набор для сна для лежебоки-Захара; 15:30 – Полосатый обед для трубкозуба.

Фото: Павел Ворожцов

Справка: Екатеринбургский зоопарк был основан в 1930 году. В первой коллекции было всего 60 животных. В настоящее время в зоопарке находится более 300 видов животных, около 1200 особей.

"Кроме развития коллекции, зоопарк выполняет важнейшую функцию просвещения. Поход в зоопарк – это не просто отдых, а наблюдение, изучение и привлечение внимания к проблеме защиты животных и сохранения биоразнообразия нашей планеты", – говорится на сайте зверинца.

Напомним, ранее "Областная газета" сообщала, что Екатеринбургский зоопарк не планирует полностью переезжать на другую площадку. Учреждение ждёт строительство второй очереди.

Добавим также, что в юбилейный год учреждение столкнулось с трудностями, связанными с пандемией коронавируса: в течение нескольких месяцев оно было закрыто. Возобновить работу удалось только 25 июля. В июне зоопарк недополучил 18 млн рублей, в июле – 15 млн. В августе учреждению передали 5,5 млн рублей, которые были сэкономлены от празднования Дня города.