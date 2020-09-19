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19 сентября 2020, 15:38

Свердловчан предупредили о сильных дождях и порывистом ветре

улица, дождь, осень

На Средний Урал придут сильные дожди и ветер с порывами до 15 м/с. Фото: Галина Соловьёва.

Жителей Свердловской области предупредили о непогоде. Завтра, 20 сентября, в регион придут сильные дожди и ветер с порывами до 15 м/с.

В связи с этим спасатели просят уральцев плотно закрывать в зданиях двери и окна и строго соблюдать правила пожарной безопасности, так как во время сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки.

"Если сильный ветер застал вас на улице, держитесь как можно дальше от лёгких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стёкол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий", - предостерегают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

При управлении транспортными средствами необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров. Не следует парковать автомобили рядом с деревьями и рекламными щитами.

О возникновении происшествий свердловчан просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.

Напомним, ранее "Областная газета" сообщала о том, что в ночь на воскресенье, 20 сентября, столбики термометров на Среднем Урале покажут +4...+9°С. Днём воздух прогреется до +12...+17°С, в низинах будет прохладнее – всего +7°С.

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