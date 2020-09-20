Евгений Куйвашев поздравил работников леса с профессиональным праздником

В России 20 сентября отмечается День работников леса. Фото: Павел Ворожцов.

В России 20 сентября отмечается День работников леса. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев, занятых в лесной промышленности, с профессиональным праздником.

"Природные богатства нашей страны – это часть величайшего наследия, которое мы должны не только сберечь, но и приумножить, чтобы передать потомкам. Свердловская область исторически славится своими лесами, общая площадь которых превышает 16 миллионов гектаров", - говорится в поздравлении главы Среднего Урала.

По его словам, благодаря участию региона в федеральном проекте "Сохранение лесов" в 2019 году парк лесохозяйственной и противопожарной техники Уральской базы авиационной охраны лесов обновился почти на 40%, а также было приобретено более 820 единиц спецоборудования. В том же году на Среднем Урале удалось восстановить 32 тыс. гектаров леса.

Кроме того, Евгений Куйвашев отметил, что Свердловская область входит в тройку регионов с наибольшим количеством приоритетных инвестиционных проектов в сфере освоения лесов - в федеральный перечень включены восемь проектов. Во все из них в 2019 году было вложено порядка 2 млрд рублей.

"Дорогие работники леса, сотрудники и ветераны предприятий лесоперерабатывающего комплекса! Примите самые тёплые, искренние поздравления с профессиональным праздником. От всей души благодарю за ваш самоотверженный труд, добросовестность и ответственность", - сказал в завершении Евгений Куйвашев.

Помимо губернатора сотрудников лесоперерабатывающего комплекса региона поздравила председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

"В день работников леса от имени депутатов областного парламента и от себя лично поздравляю профессионалов отрасли – лесников, лесоводов, лесозаготовителей и деревообработчиков, а также всех уральцев, которые любят, ценят, берегут и защищают лес", - говорится в поздравлении.

Увидеть полные тексты поздравлений можно в номере "Областной газеты" за 19 сентября.