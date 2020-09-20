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Общество / Природа
20 сентября 2020, 17:40

В Свердловскую область придёт похолодание до -3°С и мокрый снег

Первый снег

С понедельника по среду будет облачно, местами ожидается дождь с сильными порывами ветра до 15-18 м/с, а в горных районах выпадет мокрый снег. Фото: Владимир Мартьянов.

В начале недели на Средний Урал придёт похолодание и сильный ветер. Две ночи подряд в Екатеринбурге ожидаются заморозки до -1°С.

По данным Уральского гидрометцентра, 21 и 22 сентября в Свердловской области столбики термометров ночью будут показывать 0...+4°С, а в некоторых регионах ожидаются заморозки до -3°С. Ночью в среду, 23 сентября, температура воздуха ночью поднимется до +2...+7°С.

Днём все три дня температура будет варьироваться в диапазоне от +4°С до +10°С. С понедельника по среду будет облачно, местами ожидается дождь с сильными порывами ветра до 15-18 м/с, а в горных районах выпадет мокрый снег.

В ночи на понедельник и вторник екатеринбуржцев ожидает похолодание до +1...+4°С, а в окрестностях уральской столицы - заморозки до -1°С. Столбики термометров в ночь на 23 сентября будут показывать +5...+7°С. Первую половину недели в Екатеринбурге будет по-осеннему холодно - от +6°С до +10°С. Ожидаются небольшие дожди днём и порывы ветра до 16 м/с.

Фото: Уральский гидрометцентр

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