Екатеринбург накрыло первым снегом

Горожане, вышедшие на улицы утром, спасались от снега с помощью зонтиков. Фото: Оксана Жилина

Столицу Урала утром 21 сентября засыпало первым снегом. После теплой субботы температура воздуха к понедельнику опустилась ниже ноля.

Накануне "Облгазета" сообщала, что на Средний Урал придут похолодание и мокрый снег. При этом в Екатеринбурге в начале недели ожидался дождь вместо снега. Поэтому горожане, вышедшие на улицы утром, спасались от него с помощью зонтиков.

Мокрый снег образовал на дорогах лужи. Однако около 7:00 пробок в городе не наблюдалось.

Добавим, что сегодня столбики термометров в Екатеринбурге не поднимутся выше +5...+8 °С. В ночь на вторника ожидаются заморозки до -1°С, в регионе - до -3°С. Уже завтра должно быть на пару градусов теплее.