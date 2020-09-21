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21 сентября 2020, 07:02

Екатеринбург накрыло первым снегом

Человек под зантом в снег

Горожане, вышедшие на улицы утром, спасались от снега с помощью зонтиков. Фото: Оксана Жилина

Столицу Урала утром 21 сентября засыпало первым снегом. После теплой субботы температура воздуха к понедельнику опустилась ниже ноля.

Накануне "Облгазета" сообщала, что на Средний Урал придут похолодание и мокрый снег. При этом в Екатеринбурге в начале недели ожидался дождь вместо снега. Поэтому горожане, вышедшие на улицы утром, спасались от него с помощью зонтиков.

Мокрый снег образовал на дорогах лужи. Однако около 7:00 пробок в городе не наблюдалось.

Добавим, что сегодня столбики термометров в Екатеринбурге не поднимутся выше +5...+8 °С. В ночь на вторника ожидаются заморозки до -1°С, в регионе - до -3°С. Уже завтра должно быть на пару градусов теплее.

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