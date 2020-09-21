Очередные заморозки могут застать заблудившихся свердловских грибников в лесу

Очередные заморозки до -3ºС могут застать заблудившихся в свердловских лесах грибников. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области стало по-осеннему прохладно. Вторую ночь подряд в регионе ожидаются заморозки до -3°С. Непогода осложняет жизнь простых граждан. Однако труднее всего в это время приходится грибникам, заблудившимся в лесу.

О том, сколько потерявшихся грибников до сих пор находятся в лесах, "Областная газета" узнала в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Как рассказали изданию, с начала сезона сбора ягод и грибов спасателям поступило уже 68 тревожных сообщений. На сегодняшний день завершено 64 поисковые операции.

На территории региона продолжаются поиски четырёх без вести пропавших любителей леса. Во всех случаях людей ищут по несколько суток. Преимущественно пропадают пожилые граждане.

Кого сейчас ищут в лесах: в Екатеринбурге ищут 73-летнего мужчину, который заблудился ещё 14 сентября;

в Верхотурском ГО ищут местного жителя с 17 сентября;

в Тавдинском ГО – с 19 сентября;

в Режевском ГО – с 20 сентября.

Ранее "Облгазета" рассказывала более подробно о пропаже грибника в столице Урала. Мужчину ищут уже седьмые сутки. Известно, что екатеринбуржец отправился в лес в районе 15-го км Чусовского тракта вместе с супругой и дочерью. Однако они разминулись, по телефону грибник сообщил жене, что заблудился. О пропаже родственники сообщили в полицию.

Добавим, собираясь в лес, необходимо взять с собой сотовый телефон, нож, спички, лекарства, карту местности, воду и запас еды. Также важно предупредить о походе за грибами родственников и спасателей МЧС, надеть непромокаемые вещи ярких цветов.

Если вы заблудились:

остановитесь и прислушайтесь (шум поезда, гудки автомобилей и другие звуки помогут сориентироваться);

к жилью может вывести лесная дорога, утоптанная тропинка или просека;

звоните по номеру "112".

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