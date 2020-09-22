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22 сентября 2020, 13:12

В Свердловской области снизилась активность клещей

Клещ

Всего с 15 марта от укусов клещей пострадали 31 214 жителей Свердловской области. Фото: Александр Исаков

С приходом осени и первых ночных заморозков на Срднем Урале резко снизилась активность клещей. За последнюю неделю от укусов пострадали 45 свердловчан.

За предыдущие семь дней было выявлено 78 случаев, что, в свою очередь, в два раза меньше результата первой недели сентября.

Всего с 15 марта (день, когда был выявлен первый пострадавший в 2020 году) от укусов клещей пострадали 31 214 жителей Свердловской области, в том числе 7 201 ребёнок. С предварительным диагнозом "клещевой вирусный энцефалит" был госпитализирован 141 человек (диагноз подтверждён у 42, в том числе у 7 детей). Предварительный диагноз "клещевой иксодовый боррелиоз" получили 385 уральцев (подтверждён у 312 человек, в том числе у 38 детей).

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, клещи в нынешнем сезоне были активны в 65 муниципалитетах. Больше всего пострадавших было зарегистрировано в Екатеринбурге (10 386, в том числе 1 880 детей), Пышминском, Рефтинском, Талицком, Тугулымском, Асбестовском, Тавдинском, Волчанском ГО, Слободо-Туринском, Байкаловском, Артинском, Таборинском, Ирбитском районах, городском округе Дегтярск, Пелым, Каменске-Уральском, Верхней Туре и Камышлове.

Добавим, что в прошлом году сезон активности клещей длился с 29 марта по 11 октября. Всего тогда пострадали 32 012 свердловчан.

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Областная газета Свердловской области

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