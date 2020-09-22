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Общество / Природа
22 сентября 2020, 14:19

На Среднем Урале участники «Чистых игр» собрали 9 тонн мусора

субботник

На Среднем Урале участники «Чистых Игр» собрали 9 тонн мусора. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области прошли командные соревнования «Чистые Игры - 2020». Участники освободили от мусора четыре площадки – две в Екатеринбурге, а также по одной в Первоуральске и посёлке Патруши.

Свердловчане собрали 896 мешков мусора общим весом более 9 тонн. В частности, в уральской столице 17 команд убрали около 3,7 тонны отходов (163 мешка) на территории ЦПКиО им. Маяковского и на берегу реки Исеть в районе Царского моста.

Известно, что всем игрокам удалось грамотно рассортировать более 60% собранного мусора по четырём видам: пластик, стекло, металл, авторезина. Раздельно собранные материалы отправились на вторичную переработку. Остальное отходы были утилизированы.

Поскольку соревнование было организовано в рамках «Осеннего кубка чистоты России 2020», победителями стали все участники, сообщает департамент информполитики региона.

Добавим, в минувшую субботу в очистке зелёных территорий от мусора соревновались жители 37 населённых пунктов. В прошлом году в мероприятии участвовали 5 746 человек. Они собрали 92 тонны мусора за несколько часов. В этом году ожидалось не менее 4 000 игроков.

Напомним, в прошлом году «Чистые Игры» также прошли на трёх площадках Свердловской области: в Екатеринбурге, Первоуральске и селе Патруши. Лучшим трудовым молодёжным отрядом региона был признан отряд «Звезда по имени Солнце» из Алапаевска.

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