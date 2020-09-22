По новым правилам охоты, на зверя можно идти и с арбалетом

Пребывание в лесу и на транспорте с оружием и без необходимых для охоты документов приравнивается к браконьерству. Фото: Департамент по охране животного мира

Летом этого года после долгих согласований были утверждены новые правила охоты в России. Что в них изменилось, какие появились плюсы и минусы – об этом «ОГ» рассказал директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов.

Прежние правила были утверждены в 2010 году. За это время многое изменилось и стало ясно, что правила пора приспособить к новым реалиям. За 10 лет, конечно, в них вносились изменения, но этого было недостаточно.

– С большим удивлением узнал, что теперь можно охотиться с арбалетом и луком. На Среднем Урале есть такие любители?

– Да, но мы этот вид не приветствуем – он приведёт к большому количеству подранков, раненых зверей. Убойная сила не та, что у огнестрельных стволов. Кроме того, эта охота беззвучная, возможности для браконьеров увеличиваются. Если обычный выстрел может услышать егерь, найти охотника и проверить документы, то арбалет он не услышит. Но это оружие так же регистрируется, как и огнестрельное. Использовать его можно будет с 1 января 2021 года, но только не на коллективной охоте.

– По правилам, если охотник подранил зверя и тот ушёл, он обязан его добрать.

– Совершенно верно, но не всегда это удаётся – погода может помешать или опыта маловато.

– Ещё один интересный пассаж: по боровой дичи – глухарь, рябчик, тетерев – нельзя стрелять из оружия калибра больше 5,6 миллиметра. Идти с малокалиберной винтовкой на рябчика? Обычный дробовик с дробовым зарядом явно вернее будет…

– Я тоже так думаю, но есть и любители подобной охоты. Знаю случаи, когда из карабина «Вепрь» калибра 7,62 стреляли по боровой дичи. Теперь ввели вот такое ограничение.

– В новых правилах даже о вышках для стрельбы не забыли. В тёмное время, точнее, в сумерки, зверя брать только с вышки высотой не менее двух метров.

– Это прописано в целях безопасности. Во-первых, чтобы пуля в случае промаха шла под углом сверху вниз и в землю, а не куда-то в поле, где она может попасть в другого охотника. Во-вторых, допустим, охотник подранил кабана, тот ведь и обидеть может незадачливого стрелка. Опасно. Так что, действительно, лучше стрелять с вышки.

– Немного непонятно по срокам охоты. В новых правилах говорится, что регионы их определяют сами.

– Да, указом губернатора. Возьмём, к примеру, сибирскую косулю, она у нас особо охраняемая, поскольку не местная, привозная, и мы внимательно следим за развитием этой популяции. С 25 августа по 20 сентября разрешаем охоту на взрослых самцов во время гона, потом перерыв до ноября, и с 1 ноября по 10 января – начинается охота уже на все виды. Обычно лимит на отстрел составляет 10 процентов от всей численности животных. Кстати, от этих 10 процентов у нас выбирается только половина.

Есть и ещё одно очень важное новшество в правилах. Отныне при коллективной охоте, особенно в сумерках, все стрелки обязаны надевать одежду ярких цветов – красную, синюю, жёлтую. Раньше это была рекомендация. Введено это правило в целях безопасности – к сожалению, на охоте происходят и трагические случаи, в последние годы они стали очень часты.

– Нередко в СМИ сообщается о беспризорных медвежатах, найденных в лесу, дескать, медведицу браконьеры застрелили, вот они и остались одни. Как вы с ними поступаете? Определяете в зоопарк или цирк?

– В правилах об этом ничего не написано. А вообще, большая проблема. И цирк, и зоопарк предпочитают выращивать своих животных. За ними наблюдает ветеринар, у них особый рацион, своя родословная. А дикие животные мало кому нужны, кроме охотников, так что до решения этого вопроса системным образом у нас не добрались.