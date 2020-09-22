На очистку ложа Черноисточинского водохранилища получено 450 миллионов из федерального бюджета

Проект предполагает очистку 84,6 гектара дна водохранилища. Фото: Алексей Кунилов.

Проект по очистке ложа Черноисточинского водохранилища получил одобрение федеральных властей. На реализацию проекта из федерального бюджета будет направлено почти 450 миллионов рублей.

Они будут поступать в Свердловскую область в течение четырёх лет, первую часть средств регион получит уже в 2020 году. Работы будут профинансированы в рамках нацпроекта «Экология» по направлению «Сохранение уникальных водных объектов».

В департаменте информполитики Свердловской области «Облгазете» рассказали, что региональные власти долго добивались федерального финансирования этого проекта, в него не раз вносились изменения, а сумма, которую рассчитывали получить, снизилась с 500 до 450 миллионов.

«Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области совместно с администрацией Нижнего Тагила доказали необходимость проведения очистки ложа Черноисточинского водохранилища и получили одобрение Федерального агентства водных ресурсов. Федеральные средства на проведение этих работ регион получит в 2020 году», – сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

Проект предполагает очистку 84,6 гектара дна водохранилища. Объём вынимаемых донных отложений составит более 500 тысяч кубометров. В настоящее время министерство природных ресурсов и экологии области разрабатывает документацию для проведения аукциона. Подрядчика, которому предстоит выполнить намеченные работы, определят в октябре.

Добавим, проект по очистке ложа Черноисточинского водохранилища является частью мероприятий по экологической реабилитации этого водного объекта. До настоящего времени эти мероприятия велись за счёт областного и муниципального бюджетов.