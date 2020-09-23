В Свердловскую область придёт "бабье лето"

"Бабьим летом" называют длительный период тёплой и сухой погоды в конце сентября или в первой половине октября. Фото: Галина Соловьёва

Уральские синоптики прогнозируют возвращение сухой и тёплой погоды с 25 сентября. В предстоящие выходные температура воздуха превысит климатические значения на 2-3°.

В результате в среднем за сутки она составит 8-10°. При этом днём будет теплеть до +11...+17°С, ночью холодать до +1...+6°С.

"Численные модели атмосферы показывают варианты изменения циркуляции воздуха в лучшую сторону, дарят надежду на возврат тепла и солнца. В это верится, поскольку, действительно, в центре и на юге ЕТ России сейчас тёплый антициклон, который намеревается продвинуться к Уралу. Тёплая сухая погода удержится в течение оставшихся сентябрьских дней и, возможно, в первые дни октября", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Добавим, что "бабьим летом" как раз называют длительный период тёплой и сухой погоды в конце сентября или в первой половине октября.

23 и 24 сентября в Свердловской области и Екатеринбурге будет ещё прохладно. Столбики термометров не поднимутся выше +7...+12°С. Местами возможны ночные заморозки до -3°С и мокрый снег. Напомним, что в начале нынешней недели Екатеринбург накрыло первым снегом.