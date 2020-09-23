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Общество / Природа
23 сентября 2020, 17:14

Работы по обновлению Шарташского лесопарка в Екатеринбурге будут идти 10 лет

Шарташ

Авторы проекта предлагают оборудовать в лесопарке пляжи. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге представили проект мастер-плана регионального рекреационно-оздоровительного кластера «Шарташский лесной парк». Документ предполагает, что работа по обновлению территории будет вестись 10 лет.

Ранее же сообщалось о том, что проект развития лесопарка реализуют к 300-летию Екатеринбурга, то есть к 2023 году.

Проект мастер-плана был разработан архитектурной мастерской «Городское планирование» по заказу министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.

Авторы проекта предлагают оборудовать в лесопарке новые пешеходные и велосипедные дорожки, лыжные трассы, маршруты движения электротранспорта, водные пристани, детские и спортивные площадки, автостоянки и пляжи.

Кроме того, в течение 10 лет на Шарташе планируют создать центр семейного отдыха, станцию водных видов спорта, термальный комплекс «Баден Баден», деревню мастеров, дайвинг-центр и экопросветительский центр.

Напомним, работы по созданию рекреационно-оздоровительного кластера на территории лесопарка стартовали чуть более года назад. Тогда как раз и началась разраотка мастер-плана.

Областная газета Свердловской области

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