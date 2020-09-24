В Нижнем Тагиле вырубят аварийные тополя ради парковок и остановки

После сноса деревьев организация должна будет утилизировать порубочные остатки и восстановить нарушенное благоустройство. Фото: Павел Ворожцов.

Администрация Нижнего Тагила выдала разрешение на вырубку деревьев, находящихся в зоне строительства парковок и остановки общественного транспорта у одного из домов на Вагонке. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Разрешение выдано ООО «Элемент-Трейд». Согласно документу, организация может вырубить 13 аварийных тополей у магазина, расположенного в доме №5 по улице Ильича, и не оплачивать при этом восстановительную стоимость.

После сноса деревьев «Элемент-Трейд» должен будет утилизировать порубочные остатки и восстановить нарушенное благоустройство. Проконтролировать выполнение постановления в мэрии обещают 1 июля 2021 года.

Напомним, ранее «Областная газета» рассказывала о работах по спиливанию или кронированию аварийных деревьев в Берёзовском и Первоуральске.