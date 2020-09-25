Свердловское МЧС назвало муниципалитеты, где ищут грибников. Фото: Галина Соловьёва.

По данным на 25 сентября, в четырёх муниципалитетах Свердловской области продолжаются поиски грибников. В лесах региона заблудились три мужчины и женщина.

О том, сколько потерявшихся грибников до сих пор находятся в лесах, "Областной газете" рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. По данным спасателей, под Екатеринбургом 12-й день ищут пожилого мужчину.

Как сообщалось ранее, в прошлый понедельник екатеринбуржец отправился в лес в районе 15-го км Чусовского тракта вместе с супругой и дочерью. Однако они разминулись, по телефону грибник сообщил жене, что заблудился. О пропаже родственники сообщили в полицию.

Кроме того, среди заблудившихся числится молодой человек и женщина пенсионного возраста. Их ищут с 17 и 21 сентября соответственно. Также стало известно, что накануне потерялся ещё один любитель леса. Подробнее о всех свердловчанах, плутающих сейчас среди деревьев, читайте ниже.

Кого сейчас ищут в лесах: в Екатеринбурге ищут 73-летнего мужчину, который заблудился ещё 14 сентября;

в Верхотурье с 17 сентября ищут местного жителя 2001 года рождения;

в Полевском ГО с 21 сентября проводятся поиски 76-летней женщины;

в Асбестовском ГО 24 сентября потерялся мужчина 1954 года рождения.

Добавим, собираясь в лес, необходимо взять с собой сотовый телефон, нож, спички, лекарства, карту местности, воду и запас еды. Также важно предупредить о походе за грибами родственников и спасателей МЧС, надеть непромокаемые вещи ярких цветов. Спасатели рекомендуют оставлять по дороге "зарубки" (привязанный к кусту кусок ткани может помочь вам, и тем, кто вас ищет).

Фото: Галина Соловьёва

Если вы заблудились:

остановитесь и прислушайтесь (шум поезда, гудки автомобилей и другие звуки помогут сориентироваться);

к жилью может вывести лесная дорога, утоптанная тропинка или просека;

звоните по номеру "112".

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