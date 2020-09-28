В разгар бабьего лета в Свердловской области продлили предупреждение о заморозках

В ближайшие два дня столбики термометров могут опуститься до -3 градусов. Фото: Владимир Мартьянов

Уральские синоптики и дорожные службы продлили экстренное предупреждение о заморозках в Свердловской области и соседних регионах. В ближайшие два дня столбики термометров могут опуститься до -3 градусов.

С таким предупреждением выступили в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По данным синоптиков, понижения температуры воздуха и на поверхности почвы до -3° стоит ожидать ночью 29-30 сентября. Это же предупреждение касается двух соседних регионов: Курганской и Челябинской областей. Причём на Южнм Урале столбики термометров могут опуститься до -5.

В связи с возможными заморозками к свердловчанам обратились в Уралуправтодоре. Водителей просят быть особенно внимательными на дорогах. Автолюбители должны соблюдать дистанцию и скоростной режим в соответствии с погодными условиями.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», несмотря на ночные заморозки, по прогнозам синоптиков, в начале этой недели на Среднем Урале сохранится тёплая и сухая погода. А в последний день сентября воздух прогреется до +19°С.

Ранее сообщалось о том, что с 25 сентября в Свердловскую область придёт «бабье лето».