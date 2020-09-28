В Нижнем Тагиле ликвидировали свалку бутылок с просроченной газировкой

Так выглядела водоохранная зона реки Тагил до ликвидации свалки. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В Нижнем Тагиле ликвидировали две несанкционированные свалки, обнаруженные вблизи водоохранной зоны реки Тагил. В частности, по решению суда было убрано около 300 бутылок с просроченной газировкой.

Как сообщалось ранее, прокуратура совместно со специалистами Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области в мае этого года провела выездную проверку в водоохранной зоне реки Тагил. На месте специалисты обнаружили большое количество пластиковых бутылок. Кроме того, неподалёку была выявлена стихийна свалка отходов различного видового состава (бытовой мусор, строительные отходы) протяженностью более 500 метров.

Поскольку свалки находились на землях Нижне-Тагильского лесничества, прокурор направил исковое заявление в суд к ГКУ Свердловской области "Нижне-Тагильское лесничество" и региональному Министерству природных ресурсов и экологии о возложении обязанности ликвидировать вышеуказанную свалку. Исковые требования удовлетворены в полном объёме.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе региональной прокуратуры, в настоящее время загрязнение участка леса коммунально-бытовыми и промышленными отходами ликвидировано. Убраны обе свалки.