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Общество / Природа
29 сентября 2020, 19:27

В Екатеринбургском зоопарке рассказали, какие животные лакомятся подарками от садоводов

обезьяна ест фрукты

В Екатеринбургском зоопарке рассказали, какие животные лакомятся подарками от садоводов. Фото: Павел Ворожцов.

Садоводы и жители Екатеринбурга продолжают приносить в городской зоопарк витамины для животных. В дар зверинец получает овощи, фрукты и ягоды.

"Привозят целыми мешками и даже машинами. Подсчитать и взвесить все дары садоводов не возможно", – рассказали "Областной газете" в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.

Изданию уточнили, что больше всего в этом году привозили яблок. Их было так много, что уже в конце августа этот фрукт перестали принимать.

"Яблоки даём свежими и варим из них компоты. Также они идут в заморозку – весной, после выхода из спячки, их любят медведи", – уточнили нам, добавив, что сочные плоды входят в рацион большинства животных зверинца, начиная от крупных (медведи и слоны), заканчивая мелкими (грызуны, обезьяны).

Фото: Павел Ворожцов

Сейчас же зоопарк продолжает принимать любые ягоды (черноплодная рябина, малина, клубника) и зелень (свекольную, морковную ботву). Питомцы любят кабачки и тыквы. С аппетитом их ест слониха Даша, а также кенгуру и птицы. Для палочников, обезьян и кенгуру будут полезны веники малины.

Фото: Павел Ворожцов

В пресс-службе зоопарка отметили, что все ягоды, плоды и зелень должны быть свежими и качественными. Не стоит приносить гнилые продукты, прошлогодние овощи. За год лежания они теряют содержание витаминов. "Мы заботимся о здоровье животных, начиная с предъявления высоких требований к кормам", – отметили в пресс-службе.

Оставить для питомцев зоопарка свежие растительные угощения можно с 07:00 до 20:00 на служебной проходной со стороны ул. Луначарского.

Напомним, в этом году Екатеринбургский зоопарк отметил 90-летие. "Областная газета" рассказывала о праздничных мероприятиях и подарках для животных.

Областная газета Свердловской области

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