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30 сентября 2020, 06:38

Екатеринбург окутал туман

Туман

Уральские синоптики предупреждали о тумане 30 сентября. Фото: Ксения Меньшикова

В последний день сентября столицу Урала накрыл туман. Густая белая пелена окутала дома, видимость на трассах ухудшилась.

"Дальше 200-500 метров не видно ни домов, ни машин. Все заволокло туманом", - делятся с "Облгазетой" подписчики в соцсетях, жители микрорайона Широкая Речка.

По данным онлайн-табло Кольцово, погодные условия не отразились на работе аэропорта. Вылеты и прибытие самолётов осуществляются в штатном режиме. Задержаны только утренние рейсы в Челябинск, причина не уточняется.

Добавим, что столбики термометров в Екатеринбурге показывают +9. Днём воздух прогреется до +18.

Ранее уральские синоптики выпустили также предупреждение о смоге, который продержится в Свердловской области до пятницы.

Фото: Оксана Жилина
Областная газета Свердловской области

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