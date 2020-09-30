Президент РФ поручил запретить экспорт необработанной древесины

Глава государства обратил внимание на необходимость повышения качества лесного надзора и создание условий для развития лесной отрасли. Фото: Александр Зайцев.

Президент России Владимир Путин провёл совещание о декриминализации и развитии лесного комплекса, в рамках которого был оглашён ряд задач. В частности, российский лидер поручил ввести полный запрет на вывоз из страны необработанной древесины.

Глава государства обратил внимание на необходимость повышения качества лесного надзора и создание условий для развития лесной отрасли. Для создания преграды бесконтрольному вывозу необработанной древесины Владимир Путин предлагает более активно использовать современные технологии, например, создать федеральную информационную систему лесного комплекса, которая будет включать в себя государственный лесной реестр.

С помощью этой системы Президент предлагает отслеживать весь путь ресурсов от рубки леса до обработки и экспорта. Подобный инструмент поможет избавиться от организаций "серых схем", криминальной составляющей лесного бизнеса, а также сделать работу добросовестных предприятий более удобной.

Кроме того, Владимир Путин указал на необходимость введения принципа: "если у компании или предпринимателя нет права на хозяйственное использование леса, то и находиться на лесных участках с заготовительной техникой им должно быть запрещено". Помимо этого Президент заявил, что принципы работы таможенников должны быть пересмотрены.

"Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород", - передаёт слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Для повышения качества лесного надзора Президент также предложил ввести в субъектах РФ должность главного федерального государственного лесного инспектора, а сам надзор распространить также на хранение, транспортировку и обработку древесины.

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