В России полностью запретят экспорт леса-кругляка

Запрет на экспорт необработанной древесины позволит снизить количество незаконных рубок и откроет возможности для развития российской лесной промышленности Фото: Галина Соловьёва

Президент России Владимир Путин в среду провёл совещание по проблемам лесного комплекса страны. Во время разговора с руководителями профильных ведомств глава государства поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет на вывоз из России необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Причинами для такого решения послужили незаконные рубки и контрабанда леса-кругляка.

Поручения президента

Разговор о запрете экспорта необработанной древесины вёлся давно. Впервые эту тему поднял министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин. Два года назад он предложил сенаторам Совета Федерации запретить вывоз кругляка лишь в Китай, на который приходится до 70 процентов всего российского экспорта леса. Но спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко эту идею не поддержала и призвала сначала навести порядок в стране, чтобы лесная сфера перестала быть криминальной и коррупционной.

В начале 2019 года Валентина Матвиенко изменила своё мнение: она предложила тогдашнему председателю Правительства России Дмитрию Медведеву остановить экспорт леса, пока не будут приняты жёсткие государственные меры для борьбы с незаконными рубками. И вот уже в марте этого года депутаты Государственной думы от партии ЛДПР предложили законопроект о запрете экспорта деловой древесины. Правда, единороссы его тогда отклонили, а председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев заявил, что решить все проблемы лесной отрасли путём столь простого запрета невозможно.

Оказалось, можно. Владимир Путин резко высказался о проблемах в этой сфере. Он отметил, что за последнее десятилетие ХХ века доля России в мировой торговле лесной продукцией сократилась с 18 до 2 процентов. «Потому что повсеместной практикой стали так называемые серые схемы выделения лесных участков, ну и вообще жульничество процветало так, как никогда, расхищение просто зашкаливало, процветали хищнические, нелегальные вырубки», – добавил президент.

Вместе с запретом на экспорт необработанной древесины Владимир Путин поручил запустить федеральную информационную систему лесного комплекса, чтобы было можно проследить всю цепочку: от рубки леса до изготовления готовой продукции и её вывоза за пределы страны. В пилотном режиме система учёта древесины и сделок с ней заработает с 1 января 2021 года, а с 1 июля её использование должно стать обязательным.

Конкретные меры

В Департаменте лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу считают, что комплексный подход к решению отраслевых проблем даст свои плоды. В Федеральном агентстве лесного хозяйства и смежных органах государственной власти уже приступили к проработке конкретного механизма реализации президентских поручений.

– В разных регионах России есть опыт контроля за работой пунктов приёма и отгрузки древесины, – говорит заместитель начальника Департамента лесного хозяйства по УрФО Иван Поздеев. – На его основе будет создана федеральная информационная система лесного комплекса, где будет указан понятный для всех алгоритм как происхождения древесины, так и получения из неё товарной продукции. Но нужно понимать, что далеко не вся нелегально добытая древесина вывозится за границу, поэтому никто не отменяет иные меры борьбы с чёрными лесорубами. Это дистанционный мониторинг (аэрокосмосъёмка), применение беспилотников, патрулирование. И требования к эффективности этой работы будут только повышаться.

Усилиться должен и таможенный контроль за обработанной древесиной. Начальник Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования Федеральной таможенной службы России Максим Чмора рассказал «Облгазете», что технические предпосылки для этого есть.

– Рассматриваются вопросы маркировки экспортируемой древесины специальными метками, которые будут устанавливаться на лесоматериалах до момента их погрузки и считываться на пунктах пропуска через границу, – пояснил Максим Чмора. – Такие метки будут содержать сведения об объёме, идентифицирующие происхождение и законность добычи леса. Но пока это на уровне экспериментальных разработок.

Ещё один способ борьбы с незаконными рубками — развитие лесной промышленности внутри страны, своего рода лесное импортозамещение. Деревообрабатывающие компании Финляндии, которая импортирует из России 75 процентов всего леса, уже назвали запрет на экспорт древесины «неприятным решением». Зато для нашей страны оно окажется более чем прибыльным: появятся новые рабочие места, увеличатся налоговые отчисления и снизится себестоимость лесоматериалов.

Перспективы довольно радужные. В перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов Минпромторга России сейчас включены 234 проекта, из них 10 приходятся на Свердловскую область. Например, ООО «Выйский ДОК» планирует создать деревообрабатывающее предприятие с собственным циклом лесозаготовки, а ООО «ТураЛес» – новый лесоперерабатывающий завод по производству шпона. Общий объём инвестиций в уральские проекты составит более шести миллиардов рублей. И увеличение сырьевой базы сыграет им только на руку.

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