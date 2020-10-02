Прокуратура заинтересовалась загрязнением воздуха в Екатеринбурге

Прокуратура заинтересовалась превышением концентрации диоксида азота в воздухе над Екатеринбургом. Фото: Галина Соловьёва.

Прокуратура организовала проверку в связи с появлением информации о превышении в атмосферном воздухе в Екатеринбурге диоксида азота в 1,4 раза. Речь идёт о загрязняющем веществе, который могли заметить горожане.

По имеющимся данным, екатеринбуржцы чувствовали неприятный сладковатый запах и едкий дым. Чтобы установить причины и последствия загрязнения, специалистами контролирующих органов будут отобраны пробы воздуха. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, межрайонная природоохранная прокуратура Свердловской области привлекла к проведению проверки свердловских специалистов – сотрудников Минприроды, Роспотребнадзора, а также Центра экологического мониторинга.

Добавим, по обновлённым данным Министерства природных ресурсов и экологии региона, с 00:00 до 12:00 2 октября в районе расположения автоматической станции контроля за загрязнением атмосферного воздуха в Нижнем Тагиле (ул. Бирюзовая) зафиксировано превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации сероводорода 1,04 ПДКмр.

В остальных городах загрязнений не выявлено. Что касается уральской столицы, вчера в атмосферном воздухе было зарегистрировано превышение следующих показателей: оксида азота – 1,2 ПДКсс, диоксида азота – 2,1 ПДКсс, Взвешенные частицы РМ10 – 1,1 ПДКсс.

ПДКсс – предельно допустимая среднесуточная концентрация химического вещества в воздухе населенных мест, мг/м3. Эта концентрация не должна оказывать на человека прямого или косвенного вредного воздействия при неопределенно долгом вдыхании.

Как сообщала "Областная газета", в начале недели на территории Среднего Урала объявили неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности. Смог повис над Свердловской областью до 20:00 2 октября.