Екатеринбуржцы вновь выйдут на очистку Исети. Фото: Павел Ворожцов.

Завтра, 3 октября, в центре Екатеринбурге пройдёт экологическая акция. Всех желающих приглашают принять участие в очистке обмелевших участков реки Исеть от мусора.

Мероприятие пройдёт на территории Городского пруда с 12:00 до 15:00. Волонтёры и добровольцы соберут бутылки, ветки и другие посторонние предметы с обмелевших участков реки от пр. Ленина (Плотинка) до ул. Челюскинцев (Макаровский мост) в направлении станции метро «Динамо».

Санитарная уборка основной водной артерии уральской столицы пройдёт с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, отмечают в пресс-служба мэрии. Данное мероприятие проводится по поручению градоначальника Александра Высокинского.

Также известно, что в текущем году ежегодные работы по наведению порядка будут проводиться вплоть до наступления первых ноябрьских холодов. Ранее сообщалось о поисках подрядчика, который займётся очисткой акватории. На эти цели городские власти готовы были выделить 2 млн 499,9 тыс. рублей. Однако победитель аукциона – МУП Комплексного решения проблем промышленных отходов – запросил только 1 млн 459 тыс. рублей.

Добавим, "Областная газета" также информировала, что в Городском пруду Екатеринбурга снизили уровень воды. Это было сделано в рамках подготовки ко второму этапу реконструкции Макаровского моста.