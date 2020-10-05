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Общество / Природа
5 октября 2020, 13:53

Прокуратура заинтересовалась «нефтяным пятном» на Исети

«нефтяное пятно»

Прокуратура заинтересовалась «нефтяным пятном» на Исети. Фото: Алексей Кунилов.

Прокуратура организовала проверку в связи с информацией о загрязнении акватории реки Исети в Екатеринбурге. В районе ул. Юмашева со стороны плотины обнаружено нефтяное пятно.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, специалисты отберут пробы воды и установят размер ущерба, причинённого окружающей среде. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Стоит отметить, что ранее уже сообщалось о появлении маслянистого пятна на Исети. Тогда его заметили в непосредственной близости от Макаровского моста. Специалистами была организована проверка, отобраны пробы воды. Кроме того, проверялась информация о возможном загрязнении нефтепродуктами реки Исети вблизи деревни Черноскутовой и села Новоисетского Каменского ГО.

Добавим, в минувшие выходные в уральской столице провели санитарную уборку обмелевших берегов Исети. 20 волонтёров собрали бутылки, ветки и другие посторонние предметы на участке от Плотинки на пр. Ленина до Макаровского моста на ул. Челюскинцев в направлении станции метро «Динамо».

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Областная газета Свердловской области

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