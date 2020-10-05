Опубликованы спутниковые снимки загрязнённого побережья Камчатки

Фото-материалы переданы властям Камчатского края и в следственные органы. Фото: сайт Роскосмоса.

Роскосмос опубликовал спутниковые снимки побережья Камчаткского полуострова, сделанные в рамках мониторинга экологической обстановки в регионе. Фото-материалы переданы властям Камчатского края и в следственные органы.

"В прошедшие выходные совместно с партнёрами была проведена большая работа по отслеживанию динамики произошедшего события. Российским регионам необходимо иметь систему постоянного космического мониторинга", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскосмоса.

В прошедшие выходные совместно с партнерами была проведена большая работа по отслеживанию динамики произошедшего события.



Российским регионам необходимо иметь систему постоянного космического мониторинга. https://t.co/0ZMmbaUAkV — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 5, 2020

Ранее сообщалось, что в районе Халактырского пляжа в воде зафиксировано превышение содержания нефтепродуктов и фенола. По словам очевидцев, вода в окрестностях пляжа изменила цвет на тёмно-зелёный и представляет опасность для людей. Негативные последствия при контакте с водой люди испытывали на протяжении нескольких недель, а в выходные на берег выбросило мёртвых морских обитателей.

В связи с крупным химическим загрязнением, представители Greenpeace России обратились в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Министерство обороны и Генеральную прокуратуру. Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проведения проверки по факту экологической катастрофы на Камчатке.