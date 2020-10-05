Сентябрь 2020 года стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений в России

Сентябрь на Урале не смог побить температурный рекорд, установленный 46 лет назад. Фото: Галина Соловьёва.

Прошедший сентябрь стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений в России - во всех регионах страны, кроме отдельных районов Алтайского и Камчатского краев, средняя температура воздуха превысила норму. При этом сентябрь на Урале не смог побить температурный рекорд, установленный 46 лет назад.

По данным Гидрометцентра России, наиболее крупные аномалии свыше 4-6°С образовались в северной части Евразии, где в течение месяца многократно фиксировались новые температурные рекорды. Предыдущий общероссийский температурный рекорд за сентябрь был установлен в 2016 г.

Отмечается, что средняя температура сентября превысила норму не только в РФ, но и на большей части Северного полушария. В Европе, Северной Африке, Арктике, на западе США и Ближнем Востоке температура воздуха превысила норму на 2-4°C и более.

Как рассказала "Областной газете" главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, сентябрь в Свердловской области "не оправдал ожиданий". По её словам, температура воздуха лишь иногда превышала норму на 1-2°C, однако установить новый температурный максимум не удалось. Самый тёплый сентябрь за всю историю метеонаблюдений на Среднем Урале был зафиксирован в 1974 году - тогда средняя температура воздуха составляла +12,8°C.

Напомним, что в ближайшие дни в Свердловской области похолодает до -6 градусов и выпадет мокрый снег.