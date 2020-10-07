Специалисты не обнаружили нефтяного пятна на Исети в Екатеринбурге

Специалисты не обнаружили нефтяного пятна на Исети в Екатеринбурге. Фото: сайт Росприроднадзора.

В Екатеринбурге проведено обследование водоохранной зоны и акватории реки Исети в районе ул. Юмашева. Инспекторы Уральского межрегионального управления Росприроднадзора сообщили об отсутствии следов нефтепродуктов в водоёме.

По данным Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, "следы нефтепродуктов, масляная плёнка в акватории отсутствуют". Уточняется, что источников загрязнения, а также сброса загрязнённых сточных вод в реку и на рельеф местности не обнаружено.

Кроме того, специалистами произведён отбор проб воды. По результатам лабораторных исследований будут приняты меры.

Добавим, ранее в связи с информацией о загрязнении акватории реки Исети в Екатеринбурге прокуратурой была организована проверка. Сообщалось об обнаружении нефтяного пятна в районе ул. Юмашева со стороны плотины.

Стоит отметить, что "Областная газета" уже рассказывала о появлении маслянистого пятна на Исети. Тогда его заметили в непосредственной близости от Макаровского моста. Специалистами была организована проверка, отобраны пробы воды. Кроме того, проверялась информация о возможном загрязнении нефтепродуктами реки Исети вблизи деревни Черноскутовой и села Новоисетского Каменского ГО.

Добавим, в минувшие выходные в уральской столице провели санитарную уборку обмелевших берегов Исети. Волонтёры собрали бутылки, ветки и другие посторонние предметы на участке от Плотинки на пр. Ленина до Макаровского моста на ул. Челюскинцев в направлении станции метро "Динамо".

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