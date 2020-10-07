Темы дня

Общество / Природа
7 октября 2020, 16:04

Специалисты не обнаружили нефтяного пятна на Исети в Екатеринбурге

обследование водоохранной зоны и акватории реки Исеть в районе ул. Юмашева

Специалисты не обнаружили нефтяного пятна на Исети в Екатеринбурге. Фото: сайт Росприроднадзора.

В Екатеринбурге проведено обследование водоохранной зоны и акватории реки Исети в районе ул. Юмашева. Инспекторы Уральского межрегионального управления Росприроднадзора сообщили об отсутствии следов нефтепродуктов в водоёме.

По данным Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, "следы нефтепродуктов, масляная плёнка в акватории отсутствуют". Уточняется, что источников загрязнения, а также сброса загрязнённых сточных вод в реку и на рельеф местности не обнаружено.

Кроме того, специалистами произведён отбор проб воды. По результатам лабораторных исследований будут приняты меры.

Добавим, ранее в связи с информацией о загрязнении акватории реки Исети в Екатеринбурге прокуратурой была организована проверка. Сообщалось об обнаружении нефтяного пятна в районе ул. Юмашева со стороны плотины.

Стоит отметить, что "Областная газета" уже рассказывала о появлении маслянистого пятна на Исети. Тогда его заметили в непосредственной близости от Макаровского моста. Специалистами была организована проверка, отобраны пробы воды. Кроме того, проверялась информация о возможном загрязнении нефтепродуктами реки Исети вблизи деревни Черноскутовой и села Новоисетского Каменского ГО.

Добавим, в минувшие выходные в уральской столице провели санитарную уборку обмелевших берегов Исети. Волонтёры собрали бутылки, ветки и другие посторонние предметы на участке от Плотинки на пр. Ленина до Макаровского моста на ул. Челюскинцев в направлении станции метро "Динамо".

Читайте также:

Прокуратура заинтересовалась загрязнением воздуха в Екатеринбурге.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.10.2020, 17:24 / Общество
В Екатеринбурге оштрафовали ювелирный магазин за несоблюдение ограничений по COVID-19
07.10.2020, 16:34 / Общество
Электронную визу на въезд в Россию смогут оформить граждане 52 стран
07.10.2020, 16:04 / Общество
Специалисты не обнаружили нефтяного пятна на Исети в Екатеринбурге
07.10.2020, 15:53 / Общество
Мигрант без прав устроил свалку на глиняном карьере в Екатеринбурге
07.10.2020, 15:18 / Общество
Нобелевскую премию по химии получили разработчики метода редактирования генома