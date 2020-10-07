На Средний Урал придут заморозки до -10°С и сильный ветер

В ночь на 8 октября в регионе ожидаются заморозки до -2...-7°С, а в низинах и горах - до -10°С. Фото: Владимир Мартьянов.

Синоптики Уральского гидрометцентра рассказали о том, какая погода ждёт свердловчан в ближайшие дни. В ночь на четверг в отдельных районах Среднего Урала ожидаются заморозки и ветер с порывами до 17 м/с.

По информации Уральского гидрометцентра, в ночь на 8 октября в регионе ожидаются заморозки до -2...-7°С, а в низинах и горах - до -10°С. Днём в четверг температура будет варьироваться от +4 до +9°С.

В ночь на пятницу, 9 октября, столбики термометров будут показывать -1...+4°С, днём - +8...+13°С. Ночью в субботу температура воздуха поднимется до +2...+7°С, а днём - до +9...+14°С. Все три дня ожидается небольшой дождь и сильный ветер с порывами до 17 м/c.

В Екатеринбурге ночью 8 октября столбики термометров опустятся до -2...-4°С, а в последующие ночи поднимутся до +1...+3°С и до +5...+7°С. Ближайшие три дня температура воздуха в уральской столице составит +6...+12°С.

8 и 9 октября существенные осадки в Екатеринбурге не ожидаются, но днём 10 октября пройдёт небольшой дождь.

Фото: Уральский гидрометцентр

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