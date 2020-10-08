Жителей Свердловской области предупредили о сильном ветре

В Свердловской области ожидается сильный ветер до 20 м/с. Фото: Павел Ворожцов.

МЧС предупредило жителей Свердловской области о непогоде. Завтра, 9 октября, в регионе ожидается ветер с порывами до 20 м/с.

В связи с надвигающейся непогодой граждан просят соблюдать меры безопасности. В частности, находясь в помещении, стоит плотно закрыть двери и окна.

Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуется укрыться в подземном переходе или подъездах зданий. Также важно держаться подальше от неустойчивых конструкций, рекламных щитов, деревьев, недостроев.

Автолюбителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров. Не стоит парковать машину возле деревьев, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи стоит звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или единому номеру вызова экстренных служб "112".

Ранее "Областная газета" рассказывала о погоде на ближайшие дни. По уточнённым данным, в ночь на пятницу, 9 октября, в регионе столбики термометров будут показывать -1...+4 °С, днём - +7...+12 °С. Ночью в субботу температура воздуха поднимется до +2...+7 °С, а днём - до +9...+14 °С.