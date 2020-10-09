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9 октября 2020, 08:25

Выходные на Среднем Урале будут по-осеннему тёплыми

Девочка собирает листья осенью

Вохдух будет прогреваться до +14. Фото: Алексей Кунилов

Вторые октябрьские выходные в Екатеринбурге и Свердловской области выдадутся по-осеннему тёплыми. Заморозков не ожидается.

Небольшие дожди местами пройдут в пятницу и субботу. В Екатеринбурге в конце недели существенных осадков не предвидится, следует из прогноза Уральского гидрометцентра.

Сегодня, 9 октября, воздух на Среднем Урале прогреется до +7...+12. Будет действовать предупреждение МЧС о сильном ветре с порывами до 20 м/с.

В ночь на 10 октября будет +2...+7. Днём в субботу потеплеет до +9...+14. Ветер западный 5-10 м/с, порывы до 15-17 м/с. В ночь на воскресенье уральские синоптики прогнозируют до +3...+8, днём 11 октября - до +9...+14.

Прогноз погоды на 9-11 октября в Екатеринбурге и Свердловской области:

Фото: Уральский гидрометцентр

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