В Нижней Туре ликвидировали опасного медведя, разорявшего кладбище

В Нижней Туре убили опасного медведя. Фото: Павел Ворожцов.

Глава Нижнетуринского городского округа Алексей Стасёнок сообщил о ликвидации медведя-людоеда. Дикое животное хозяйничало на местном кладбище.

По словам мэра, сообщения о ежедневных похождениях медведя на место недавнего захоронения поступали на протяжении почти недели. Известно, что на кладбище косолапый несколько раз разрывал могилу и серьёзно повредил тело умершего.

"Учитывая, что медведь стал представлять реальную угрозу жизни людей и их имуществу, получено разрешение на отстрел дикого зверя", – отметил Алексей Стасёнок на личной странице в Instagram. Он также добавил, что охотники караулили медведя-людоеда несколько дней. Косолапого удалось обезвредить вчера, 8 октября.

Стоит сказать, что проблемы с медведями отмечаются не только в Нижнетуринском ГО. Как ранее писала "Облгазета", на территорию садовых товариществ Краснотурьинска продолжают заходить медведи. По мнению замглавы администрации ГО Краснотурьинск Александра Катаева, этому способствуют сами граждане.

Также известно о выходе медведей в Североуральске. Во время очередного своего визита косолапый прогулялся по улице Клубной и ушёл обратно в лес.